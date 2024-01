L’état de santé de Donald Trump pose question

Donald Trump raille souvent Joe Biden, son aîné de quatre ans, estimant que la santé de celui-ci est sur une pente descendante. Mais cette fois, c’est de la santé du républicain qu’il est question dans la presse anglo-saxonne. Car, s’il n’y a même pas deux mois, rappelle Paris Match, Donald Trump s’est targué d’une lettre de son médecin affirmant qu’il était en « excellente santé », que « ses examens cognitifs étaient exceptionnels » et qu’il avait perdu un peu de poids, les observateurs du pouvoir ont un regard plus critique.

Le « Daily Mail » assure, pour sa part, que plusieurs médecins ont pointé le fait que le républicain avait « l’air fatigué, décharné et instable » ces derniers mois. Samedi 13 janvier, Donald Trump a notamment été aperçu « traîner la jambe » et « instable » en entrant dans son hôtel de Des Moines, dans l’Iowa. « Je n’ai jamais vu ça chez lui, confie un médecin new-yorkais. Il avait un peu l’air d’être sur un bateau en mer, il manquait d’équilibre. » Et après sa première victoire, l’ancien président américain s’est montré « moins animé que d’habitude ». « Sa voix était plus basse », pointent des journalistes.

Surtout, sa troisième campagne électorale a été entachée d’une série de gaffes, qui semblent se multiplier ces dernières semaines. Donald Trump a, par exemple, assuré que Barack Obama était l’actuel président (et ce, à plusieurs reprises) et s’est déjà trompé sur le nom de la ville dans laquelle il s’exprimait. De simples confusions, certes, mais dont l’ancien président n‘est pas coutumier. African Manager