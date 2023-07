L'Occident ne parvient pas à empêcher les dirigeants africains de se rendre en Russie pour un forum avec Poutine

Le deuxième Sommet Russie-Afrique et le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique auront lieu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet. Le président Poutine devrait rencontrer les dirigeants et les représentants de 49 pays africains différents qui ont confirmé leur intention de participer.Les puissances occidentales n'ont pas réussi à intimider les pays africains pour qu'ils se soumettent et à les persuader de ne pas assister au prochain sommet Russie-Afrique, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères Oleg Ozerov, chef du Forum de partenariat Russie-Afrique."La pression s'exerce. Il a un caractère permanent. Cette pression a été exercée par divers canaux – par le biais du corps diplomatique des nations occidentales, qui essaient littéralement quotidiennement de dissuader les représentants des États africains de se rendre en Russie, et qui exigent que les pays africains choisissent fermement un camp », a déclaré Ozerov.Les demandes de l'Occident semblent "très étranges", a déclaré le diplomate, car elles viennent "de ces pays qui proclament publiquement la démocratie et la liberté de choix, mais qui, dans la pratique, exigent la soumission à leurs diktats".Il existe également d'autres formes de pression en plus de la politique et de la diplomatie, a déclaré l'ambassadeur itinérant, y compris la coercition économique et financière, avec "des conditions politiques mises en place pour la fourniture d'une assistance économique à un certain nombre d'États à la fois par le biais du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, où les États-Unis utilisent leur position dominante pour proposer des conditions politiques".Des conditionnalités similaires sont mises en place par l'Union européenne, "lorsque l'octroi de prêts est conditionné à la rupture des contacts avec la partie russe, ou à leur réduction au minimum, à la non-participation à un sommet ou à la non-participation à [d'autres] événements", a déclaré Ozerov.Néanmoins, le diplomate a souligné que la Russie n'a pas vu "les États africains suivre ce diktat en masse"."Il est maintenant évident que le bloc occidental ne peut pas plier tous les autres pays à sa volonté, pour des raisons objectives", a déclaré Ozerov, faisant probablement allusion à la chute du poids politique et économique du G7 dans le monde alors que les pays BRICS déplacent lentement la planète vers une véritable multipolarité politique et économique.Les délégations de 49 des 54 pays africains ont confirmé leur intention de participer au Sommet Russie-Afrique la semaine dernière, environ la moitié d' entre elles étant représentées au plus haut niveau - par des chefs d'État ou de gouvernement, selon le ministère russe des Affaires étrangères.Avant le sommet, le président russe Poutine a écrit un article décrivant sa vision des perspectives de coopération entre la Russie et les pays africains.Offrant un aperçu du sommet, Ozerov a déclaré que les dirigeants russes et africains adopteront une déclaration politique globale, un plan d'action conjoint, ainsi que trois documents sur la coopération sectorielle, ce dernier portant sur "la lutte contre le terrorisme, le non-déploiement d'armes dans l'espace et la sécurité internationale de l'information".Le ministère russe des Affaires étrangères espère que ces documents deviendront une plate-forme de travail conjoint avec les pays africains sur la création d'une nouvelle configuration des relations internationales, fondée sur l'égalité et un monde multipolaire plutôt que sur une "dictature unilatérale", a noté le diplomate.Moscou proposera également des solutions aux problèmes de sécurité alimentaire des nations africaines au milieu de l'expiration de l'Initiative céréalière de la mer Noire la semaine dernière, a déclaré Ozerov."Bien sûr, ce ne sera pas seulement une discussion en tant que telle, mais une discussion avec des solutions pour les nations africaines afin qu'elles quittent Saint-Pétersbourg avec une compréhension claire de la manière dont ces problèmes seront résolus", a déclaré un diplomate russe. SPUTNIK