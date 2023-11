L'Occident fait tout pour continuer à dominer le monde, selon Vladimir Poutine

Une telle déclaration a été faite par le dirigeant russe qui s’est adressé aux participants du forum "Les lectures de Primakov". L’évènement se tient à Moscou.Pour maintenir son influence affaiblie, un groupe de pays occidentaux ne s'arrête devant rien, a déclaré le Président russe."Un groupe de pays bien connus, habitués à dominer le monde, ne reculent devant rien pour préserver leur influence déclinante, pratiquent le chantage pur et simple et la coercition par la force, remplaçant le système du droit international par une sorte d'"ordre fondé sur des règles"", selon un communiqué publié sur le site du Kremlin.D’après le Président russe, une telle ligne déstabilisatrice a provoqué à la fois la situation de crise de l'Ukraine et l'escalade tragique du conflit israélo-palestinien. Sputnik