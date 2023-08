L’OPEP+ devrait garder intacte sa politique de production pétrolière, dans le contexte de la hausse des prix

En juin, l’OPEP+ a conclu un accord visant à limiter l’offre jusqu’en 2024, l’Arabie saoudite s’engageant à réduire volontairement sa production jusqu’en aout. Les analystes prévoient que la réduction volontaire pourrait être prolongée jusqu’en septembre.



Le groupe de l’OPEP+ ne devrait pas modifier sa politique actuelle de production de pétrole lors de la prochaine réunion du Comité ministériel conjoint le 4 aout. C’est ce qu’ont confié à Reuters six différentes sources proches du cartel et de ses alliés. Une information qui arrive, alors que les prix du pétrole ont atteint ces derniers jours leur plus haut niveau en trois mois, dépassant la barre des 85 dollars pour le baril de Brent. Une performance qu’il faut attribuer au resserrement de l’offre par le groupe et à une demande un peu plus soutenue.



Bien qu’aucun changement ne soit attendu, les observateurs du marché reconnaissent que des surprises se sont produites dans le passé, et le ministre saoudien de l’Énergie a déjà exprimé l’intention de l’OPEP+ de poursuivre ses efforts pour renforcer le dynamisme du marché. Pour sa part, le ministère de l’Énergie des Émirats arabes unis, l’un des principaux producteurs du cartel, a indiqué que les actions de l’OPEP+ sont suffisantes pour l’instant, mais que le groupe reste prêt à réagir si des mesures supplémentaires s’avèrent nécessaires. Ecofin