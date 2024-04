"L’Iran est à bout de patience", selon une experte iranienne

Le lancement par l’Iran de drones et de missiles contre Israël "a mis fin à la guerre par procuration" entre les deux pays, "nous pouvons désormais observer la formation d’un nouvel ordre au Moyen-Orient", a déclaré l'experte iranienne Somayeh Mandegar. "L’Iran a été contraint d’exercer son droit de légitime défense en réponse à l’agression de Tel Aviv" après l’attaque sur le consulat iranien à Damas début avril, considère l’experte iranienne des relations internationales Somayeh Mandegar interrogée par Sputnik. "Si les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Onu voulaient réellement la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, ils auraient condamné l'attaque contre le consulat iranien. Mais au lieu de cela, ils ont suggéré que l’Iran ne réponde pas aux actions d’Israël", ajoute-t-elle.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé dans la nuit du 13 au 14 avril avoir frappé le territoire d'Israël en réponse au raid aérien israélien du 1er avril contre le consulat général iranien à Damas. L'attaque iranienne a impliqué, selon différentes sources, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de drones et missiles, y compris des drones kamikazes Shahed.