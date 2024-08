L’Institut Pasteur de Dakar s’engage dans le développement d’un vaccin contre la variole du singe

En collaboration avec l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a organisé un atelier régional de formation sur le diagnostic moléculaire de la variole du singe. Lors de cet événement, tenu le lundi 26 août 2024, les autorités de l'Institut ont affirmé leur engagement à développer un vaccin contre la maladie, un projet qui progresse rapidement.



« La question de la vaccination est en cours d’évaluation. Différentes variantes du virus circulent, notamment les clades 1a, 1b et 2. Les études sont très avancées, et si l’épidémie se propage davantage, nous serons en mesure de déployer des vaccins dans les pays à risque pour contenir la maladie », a déclaré le représentant de l'IPD présent à l'atelier.



Dr Abdourahmane Sow, représentant de l’IPD, a souligné l’urgence d’une réponse globale : « Face à une menace mondiale, nous avons rassemblé les professionnels pour les équiper d’outils pratiques pour diagnostiquer, traiter et maîtriser la variole du singe. » Il a également rassuré que, bien que des cas aient été recensés dans certains pays d’Afrique de l’Ouest comme le Nigéria, le Libéria, la Côte d’Ivoire et le Bénin, le Sénégal est pour l'instant épargné. De plus, des tests rapides sont disponibles partout au Sénégal.



**dakaractu**