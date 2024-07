L'EPT obtient l'accréditation internationale de la CTI pour sa formation d'ingénieurs

L'École Polytechnique de Thiès (EPT) a récemment obtenu l'accréditation de la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), marquant ainsi une étape historique en devenant la première grande école sénégalaise à aligner ses programmes de formation d'ingénieurs aux normes internationales.



Cette accréditation prestigieuse non seulement renforce la reconnaissance internationale de l'EPT, mais elle facilite également la mobilité académique et professionnelle de ses diplômés, comme l'a souligné Mamadou Wade, enseignant-chercheur et directeur des études de l'EPT.



Lors d'un point de presse, M. Wade a déclaré que les parents n'auront plus besoin d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour obtenir un diplôme d'ingénieur, car l'EPT répond désormais aux critères internationaux.



L'établissement a élaboré un plan stratégique pour la période 2023-2027, axé sur quatre domaines principaux : améliorer la gouvernance et la gestion de la qualité, renforcer le positionnement et l'attractivité de ses offres, stimuler la recherche et l'innovation pour le développement, et concevoir une stratégie de communication et de partenariat. C'est dans le cadre de ce premier axe que l'EPT a jugé crucial d'aligner ses programmes de formation aux standards nationaux et internationaux.



Pour atteindre cet objectif, l'école a d'abord sollicité l'ANAQ-SUP, l'agence sénégalaise d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur, qui a initialement habilité l'EPT à délivrer des diplômes d'ingénieur. Suite à cette habilitation, les quatre programmes de l'EPT ont été accrédités avec succès par l'ANAQ-SUP.



Dans une démarche d'amélioration continue, l'EPT a ensuite fait appel à la CTI, un organisme français indépendant qui évalue les écoles d'ingénieurs. Mamadou Wade a exprimé sa satisfaction quant au soutien de l'État, qui a contribué à cette montée en puissance en construisant un pavillon de 500 lits et un restaurant de 500 places.