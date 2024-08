L’EPT célèbre la sortie de deux promotions de 118 ingénieurs

L'École polytechnique de Thiès (EPT) a célébré ce mardi la sortie de deux promotions, comptant un total de 118 ingénieurs spécialisés dans divers domaines.



Les 46e et 47e promotions de l'EPT regroupent des ingénieurs en génie industriel, une spécialité introduite cette année, ainsi qu'en génie civil, génie électromécanique, génie aéronautique, génie informatique, et télécommunications.



"Nous espérons vivement que ces jeunes ingénieurs contribueront de manière significative au développement du pays", a déclaré Alassane Diène, directeur de l'EPT, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux lauréats.



M. Diène a également exprimé les ambitions de l'école, qui vise à recruter 200 bacheliers pour l'année académique 2024-2025, afin de renforcer ses capacités. Selon lui, "il est essentiel de franchir cette étape d'augmentation du nombre d'ingénieurs formés pour pouvoir atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD)."



"Nous sommes prêts et nous espérons que les autorités nous remettront nos nouveaux bâtiments avant octobre, pour pouvoir accueillir les 200 étudiants qui sortiront d'ici deux ans, et ainsi placer chaque année 200 ingénieurs sur le marché", a-t-il ajouté.



Pour M. Diène, l'EPT doit, après avoir obtenu l'accréditation CTI, maintenir son niveau d'excellence et de réputation en tant qu'école d'ingénieurs de premier plan.



"Nous devons redoubler d'efforts pour former davantage d'ingénieurs tout en maintenant un niveau de qualité élevé", a-t-il poursuivi.



Outre ses filières traditionnelles, l'EPT est prête à lancer de nouvelles formations en construction navale, architecture, urbanisme, géomatique, et topographie, a-t-il annoncé.



Depuis 1973, l'EPT a formé de nombreuses promotions d'ingénieurs, contribuant ainsi au renforcement du tissu industriel et technologique du pays.



