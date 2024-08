L'ADTI en Italie : Des Réalisations Impressionnantes pour la Communauté Thiessoise

Soutien aux Structures Sanitaires et Sociales

Parmi les nombreuses actions menées, l'ADTI a fourni des dons de grande valeur au Conseil départemental de Thiès, notamment en médicaments, draps de lit, et matériel médical. L'association a également apporté un soutien récurrent à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, en fournissant des détergents, des couches, et autres produits essentiels.

Les postes de santé du département de Thiès n'ont pas été en reste. De nombreuses structures, allant du poste de santé de Mour 3 à celui de Noto, ont reçu des équipements médicaux indispensables grâce aux efforts de l'ADTI. En outre, des dons ont été faits au Centre Social de Thiès et à l'Institut National d'Éducation et de Formation des Jeunes Aveugles (INFJA).