Koungheul : Saisie de 392 kg de Faux Médicaments à la Frontière Gambienne

La brigade des douanes de Koungheul, située au centre du Sénégal, a saisi 392 kilogrammes de faux médicaments d'une valeur estimée à 73 millions 682 580 francs CFA. Cette information a été communiquée par le commandant Papa Makhmout Fall, chef de la subdivision régionale de Kaffrine.



L'opération, menée par le lieutenant Mouhamadou Tahirou Ba, chef de la brigade des douanes de Koungheul, a eu lieu tôt samedi matin à Maka Gouye Saloum, un village proche de la frontière avec la Gambie. Les douaniers ont intercepté un véhicule Peugeot 504 berline transportant la cargaison de faux médicaments.



L'inspection du véhicule a révélé des centaines de paquets et des milliers de boîtes de médicaments falsifiés, incluant des paracétamols, des faux aphrodisiaques (super henigra) et des produits amincissants. Cette saisie représente une étape importante dans la lutte contre le trafic de médicaments contrefaits, qui constitue une menace pour la santé publique.



Les efforts continus de la brigade des douanes de Koungheul, sous la direction du commandant Fall, témoignent de l'engagement des autorités sénégalaises à protéger la population contre les dangers des produits médicaux illégaux et à renforcer la sécurité aux frontières.