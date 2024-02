Kaffrine: 83 Kg de chanvre indien saisis par des agents des eaux et forêts

Des agents de la brigade des eaux et forêts de l'arrondissement de Gniby, ont saisi 83 Kg de chanvre indien à Sorokogne, un village situé dans la commune de Kahi, lors d'une opération de patrouille initiée dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de charbon de bois et les feux de brousse, rapporte le journal 24 Heures.



"Cette quantité de chanvre indien a été saisie à bord d'une charrette abandonnée par des trafiquants, dans leur fuite après qu'ils soient tombés nez à nez avec des agents de la brigade des eaux et forêts de Gniby, en pleine opération de patrouille", a dit le Sergent Mamadou Yaya Diallo, le chef de brigade.



La drogue saisie a été remise à la brigade territoriale de gendarmerie de Kaffrine qui a ouvert une enquête laquelle a permis de mettre aux arrêts deux trafiquants grâce à leurs cartes de transfert d'argent, a - t - il ajouté. Ils ont été présentés au parquet de Kaffrine avant leur placement en détention.