Journée du 8 mars: Les femmes de l'Iseg de Thiès au front pour lutter contre le cancer du col de l'utérus

Rédigé le Samedi 9 Mars 2024 à 18:58 | Lu 45 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les femmes de l'Institut Supérieur d'Entrepreurship et de Gestion (ISEG) du campus de Thiès ont bien marqué la Journée Internationale des droits de la Femme. A travers une cérémonie qui s'est tenue à la devanture de cet Institut d'enseignement supérieur privé, elles ont célébré cette journée à elles dédiée. Lors de cette journée de fête, la Directrice de l'Iseg de Thiès, Madame Astou Diop Samb, est revenue largement sur le cancer du col de l'utérus, qui représente un véritable problème de santé des femmes. "Aujourd'hui, nous avons choisi de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein qui est un tueur lent, mais tout de même évitable. Cette maladie fait des ravages au Sénégal cause pour laquelle nous ne pouvons ne pas en parler à chaque fois que nous sommes dans cette circonstance", dit - elle. A l'en croire, "Cette journée du 8 mars nous permettra d'encourager l'égalité entre les hommes et les femmes, l'autonomisation de ces dernières, mais aussi, de bannir toutes formes de violences orchestrées à leur endroit", a ajouté Mme Samb à l'occasion de cette journée. Ainsi, cette journée a été honorée par Madame Seynabou Seye, Cheffe de la division de la comptabilité et des investissements de la Dage du ministère de l'Education nationale. Des anciennes étudiantes de l'Iseg Thiès ont été les marraines de la cérémonie.