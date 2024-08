Journée de l'Arbre à Mérina Dakhar : Un Engagement Collectif pour un Développement Durable

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a déclaré que la "détermination constante" des populations et des acteurs environnementaux "réconforte" le gouvernement dans son engagement pour le développement durable. Lors de la Journée de l'arbre à Nder Nar, il a salué les organisations communautaires, notamment les groupements féminins, pour leurs efforts de conservation et de gestion durable des ressources naturelles.

Il a aussi reconnu la coopération entre les forces de défense, les ONG, et la direction des Eaux et Forêts. L'État met en place des solutions pour réduire la pression sur les ressources naturelles, comme l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, et des projets d’aménagements d’unités pastorales, de brise-vent, de pare-feux, et de domaines agricoles communautaires.

Le ministre a exhorté tous les Sénégalais à planter un arbre. Il a justifié le choix de Mérina Dakhar pour célébrer cette journée par son potentiel agricole et l'expérience de ses habitants. Le développement de pôles horticoles dans la commune peut rétablir l'équilibre socioéconomique.

Le maire de Mérina Dakhar, Momar Sylla, s'est engagé à honorer ce choix, et Serigne Bassirou Kounta, porte-parole du khalife de Nder Nar, a béni la cérémonie en priant pour le Sénégal, en présence des autorités locales.



aps