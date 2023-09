Jean Paul D’Almaida repose désormais aux cimetières de saint lazare

Le jeune mannequin et acteur décédé le 04 septembre après un accident a rejoint sa dernière demeure, ce 8 septembre. Après quatre nuits de veillée de prières, un dernier hommage lui a été rendu à l’église des Martyrs de l’Ouganda, ce matin. L’émotion reste visible sur le visage d'amis, de collègues, de parents et proches du défunt Jean-Paul d’Almeida. L’acteur et mannequin très connu à travers ses œuvres sociales, son humanisme et son professionnalisme a été accompagné par une marée humaine. L’église où la messe se déroulait a refusé du monde, musulmans et chrétiens confondus. Jean paul parti à jamais repose désormais au cimetière catholique Saint-Lazare de Béthanie de Dakar.