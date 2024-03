« Je veux que les Sénégalais donnent une chance à mon papa », Le fils de Idrissa Seck

Dans un élan de soutien poignant à son père, Abdoulaye Seck, le fils aîné de Idrissa Seck, figure politique sénégalaise et leader du parti Rewmi, a exprimé son désir profond de voir les Sénégalais accorder leur confiance à son père pour l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024. Dans une déclaration faite à L'Obs, Abdoulaye Seck a partagé son engagement aux côtés de son père depuis 2019, motivé par un amour filial et le sens du devoir. Il aspire à ce que son père devienne le 5e Président du Sénégal, soulignant l'importance de reconnaître les qualités et les capacités de son père à diriger le pays.



Abdoulaye Seck précise cependant qu'il ne se considère pas comme un politicien, malgré sa présence active aux côtés de son père lors des campagnes. Il met en avant ses compétences en gestion qui lui permettent de soutenir efficacement son père dans ses activités politiques. Cette démarche familiale et politique souligne une campagne unique où les liens familiaux se mêlent étroitement aux aspirations politiques, offrant une perspective différente sur la campagne présidentielle sénégalaise.