Interpellation de migrants à Mbour : 15 personnes arrêtées, dont 14 Sénégalais et un Gambien

En plus des 95 candidats interpellés le week-end dernier, la brigade de recherches de Mbour a arrêté, le 6 avril 2024 à 23 heures, 15 migrants, dont 14 Sénégalais et un Gambien, qui étaient rassemblés sur la plage d'Orstom de Mbour dans le but de prendre une pirogue pour rejoindre l'Espagne, selon les informations du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.