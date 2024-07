Installation d'Aliou Gningue comme nouveau maire de Sandiara

Lundi dernier, Aliou Gningue a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de maire de Sandiara (Ouest) par le sous-préfet de Sessène, Richard Birame Faye. Il remplace ainsi Serigne Guèye Diop, démissionnaire suite à sa nomination au poste de ministre de l’Industrie et du Commerce.



Après son installation, Aliou Gningue a exprimé sa fierté et sa responsabilité envers la communauté : "Les conseillers m'ont choisi avec l'espoir que je servirai les populations de Sandiara."



Il a été élu avec 40 voix sur les 55 conseillers municipaux et voit cette élection comme un véritable engagement.



Aliou Gningue a promis d'être un maire pour tous les habitants de Sandiara, s'engageant à répondre à leurs besoins essentiels tels que l'électricité, l'eau, l'assainissement, la santé et l'éducation.



Il a également souligné l'importance de ces services pour le développement de Sandiara et prévoit d'inscrire son mandat dans la continuité, tout en apportant des changements significatifs pour le développement de la commune au cours des trois prochaines années. Il a particulièrement mis en avant le potentiel agricole et d'élevage de la commune.