Inspection des Sites Miniers à Thiès : Birame Soulèye Diop Conclut une Tournée de Deux Jours

Birame Soulèye Diop, ministre du Pétrole, des Énergies et des Mines, a achevé une tournée de deux jours à Darou Khoudoss, visant à inspecter les sites extractifs de la région de Thiès.



La délégation ministérielle a visité vendredi les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à Darou Khoudoss, après s'être rendue dans la commune de Ngoundiane lors de la première journée de la tournée.



Cette mission, confiée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, vise à surveiller de près les activités dans les secteurs pétroliers, miniers et gaziers, considérés comme prioritaires par les autorités.



Préalablement, Birame Soulèye Diop avait visité la SOMIVA à Matam et plusieurs sites miniers à Kédougou.



Le ministre a précisé que ces déplacements visent à vérifier la conformité des informations reçues avec la réalité sur le terrain, et à s'assurer que les entreprises respectent les lois en vigueur.



Jeudi, la SOGECA, la GECAMINE et CSE Granulats ont également été inspectées. Birame Soulèye Diop a souligné l'importance pour ces entreprises d'avoir un impact positif sur leur environnement immédiat.



Les administrations continueront à collaborer avec les entreprises pour assurer leur conformité légale. Malgré les efforts des entreprises, cette conformité n'est pas encore totalement atteinte, a-t-il remarqué.



À l'issue de ces visites, M. Diop a assuré que son ministère accompagnera les entreprises pour les aider à respecter la loi, et que les résultats de cette tournée seront communiqués au Président de la République et aux citoyens.



En ce qui concerne les contrats miniers, une commission de relecture au niveau de la présidence révise actuellement les clauses pour s'assurer qu'elles servent au mieux les intérêts du Sénégal. Le ministre a insisté sur la nécessité de transparence et d'objectivité dans la redistribution des richesses du pays.



Bien que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ne soit pas encadrée légalement, elle reste essentielle pour garantir un impact positif des activités minières sur les populations. M. Diop a également abordé les questions de réhabilitation et de restitution des sites miniers, soulignant que ces actions doivent être conformes à la loi.



Cette tournée a également permis de discuter de l'accompagnement des entreprises minières et du dédommagement des personnes affectées. Dans les prochains jours, les obligations des entreprises seront rappelées, a conclu le ministre.



aps