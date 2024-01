Insécurité à Thiès : Les bandes d’agresseurs refont surface aux quartiers Fahu, parcelles assainies et keur Massamba Gueye

Ces temps derniers, des habitants des quartiers Fahu, parcelles assainies keur Massamba Gueye ( commune Thiès Est) craignent pour leur sécurité face aux bandes d’agresseurs et de malfaiteurs. Dans cette zone rendue tristement célèbre, cette semaine, par les nombreux cas d'agression ont été notés par les riverains particulièrement ceux qui reviennent un peu tard . Ces quartiers résidentiels connaissent ces temps-ci, une insécurité totale, faute d’éclairages publics. Des individus encagoulés, lourdement armés interceptent souvent les habitants de ces quartiers dans les zones un peu calmes emportant leurs téléphones, motos et autres. « Ces temps-ci, nous vivons une situation très dangereuse, vu que quelques familles ont enregistré des cas d’agressions et de vols dans le quartier », s‘inquiète D.A, un habitant de la zone, qui, avec d’autres voisins, demandent à l’État de les « aider à avoir de l'électricité dans certaines coins et recoins des quartiers ». Les habitants de ses quartiers appellent les autorités administratives, surtout les maires Dr. Babacar Diop (Ville) et Ousmane Diagne (commune Thiès-Est ), à « réagir avant que le pire ne se produise ». Ils souhaiteraient que « les autorités compétentes en général nous viennent en aide, parce que ce qui est clair c’est qu’on est en danger» informe une mère de famille