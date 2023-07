Inondations et actualité nationale : Le gouvernement face à la presse ce mardi

Ce mardi à partir 10 heures le porte-parole du gouvernement,Abdou Karim Fofana et Issakha Diop (Prévention et de la Gestion des inondations) feront face aux médias. La conférence de presse est prévue à la salle de conférence de la Primature. D'après journal les Échos,l’actualité nationale et les inondations seront au menu.