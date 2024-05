Innovation à l'édition 2024 de Miss-Sciences et Maths : L'inspection académique de Thiès repousse les limites

L'inspection d'académie de Thiès a récemment organisé une cérémonie de remise des prix pour les lauréates de Miss-Maths et Miss-Sciences. Parmi les trente (30) finalistes en compétition, deux Miss et quatre dauphines ont été récompensées. Le thème de la journée était centré sur la promotion de l'orientation des filles vers les filières scientifiques, techniques et numériques, afin de favoriser leur réussite scolaire et sociale à l'ère de l'intelligence artificielle.