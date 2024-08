Inauguration du Musée Mémorial National "Le Joola" à Ziguinchor le 26 septembre prochain

Le Musée Mémorial National "Le Joola", érigé à Ziguinchor sur les rives du fleuve Casamance, ouvrira ses portes le 26 septembre prochain, marquant la 22ème commémoration du naufrage tragique du navire du même nom survenu en 2002. Cette annonce a été faite par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, lors d'une rencontre avec le comité scientifique du musée.



"À partir de la 22ème commémoration du naufrage du bateau 'Le Joola', nous lancerons officiellement les activités de ce musée mémorial national", a déclaré la ministre, soulignant l'importance symbolique de cette date.



Khady Diène Gaye a expliqué que, suite à la réception technique du musée en juillet dernier, une visite sur place était nécessaire pour évaluer les réalisations avant de finaliser les préparatifs de la commémoration. Le comité scientifique a présenté le travail de collecte d’objets récupérés à bord du navire et a partagé le discours muséographique développé pour le musée. La ministre a également évoqué les discussions sur la gouvernance et le modèle de gestion de l'infrastructure, soulignant la nécessité d'un modèle efficace pour garantir sa pérennité.



"Nous travaillerons pour faire de ce musée un lieu de recueillement pour la communauté nationale et internationale, un symbole de notre histoire nationale et de la navigation maritime internationale", a ajouté Mme Gaye.



Les travaux du musée, lancés le 20 décembre 2019, ont été attendus depuis longtemps par les familles des victimes et les survivants du naufrage. Le coût de cette infrastructure est estimé à trois milliards de francs CFA.



Le naufrage du bateau "Le Joola", survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002 au large des côtes gambiennes, a coûté la vie à 1.863 personnes, selon un bilan officiel. Seules 63 personnes ont survécu, faisant de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes civiles au monde.



