Importante saisie de chanvre indien entre Thiès et Kaolack

De nouvelles saisies de drogue ont été effectuées entre Thiès et Kaolack. Selon le journal Libération, l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a intercepté 326 kg de chanvre indien lors de deux opérations simultanées à Ngousse (Joal) et dans la forêt du village de Hanène, dans la commune de Latmingué.



Ces opérations ont permis de saisir respectivement 285 kg et 41 kg de chanvre indien, rapporte le quotidien.



Par ailleurs, deux personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. L'enquête est toujours en cours, ajoute le journal.