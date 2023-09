Hommage à Serigne Saliou Touré : Les mots touchants d'Ibrahima Macodou Fall

La disparition de Serigne Saliou Touré a laissé un vide immense dans le cœur de nombreux fidèles et parmi eux, Ibrahima Macodou Fall. Dans un élan d'émotion, ce dernier a tenu à rendre un hommage poignant à cet homme de foi qui a marqué de son empreinte la communauté mouride.

Ibrahima Macodou Fall écrit : "Serigne Saliou Touré s’en est allé ! Qu’Allah l’accueille dans son Paradis. Un Homme de Foi et de Piété, il fût. Un Homme de Vérité, Humble, Humaniste de grande culture dévoué au service de Serigne Touba Khadimou Rassoul, il a été."

Il poursuit en évoquant le rôle prépondérant de Serigne Saliou Touré au sein de la communauté : "Dans la noble mission de Représentant du Khalife Général des Mourides à Thiès à lui confiée, il a servi l’Islam et la Ummah de manière remarquable."

La grande ferveur religieuse qui a entouré son enterrement à Touba est un témoignage éloquent de l'impact qu'il a eu sur la vie de tant de personnes. Ibrahima Macodou Fall souligne : "La grande ferveur religieuse qui a entouré son enterrement à Touba atteste de la reconnaissance de la communauté mouride à son œuvre qui restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu."

En conclusion, Ibrahima Macodou Fall adresse ses derniers mots à Serigne Saliou Touré : "Repose en Paix Serigne Saliou Touré."

Cet hommage sincère et touchant d'Ibrahima Macodou Fall rappelle l'importance de Serigne Saliou Touré dans la vie de nombreux fidèles et son dévouement inébranlable à la cause de l'Islam et de la communauté mouride.