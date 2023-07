Hivernage à Thiès: Les populations de "Tali bu bess" Médina Fall interpellent les autorités à réagir

A chaque début d'hivernage, les populations du quartier Médina Fall, qui habitent sur l'axe "Tali bu bess", dans la commune de Thiès Nord, vivent un calvaire. De la pharmacie Mor Diakher au lycée, en passant par Boutique Cheikh Ndoye et le Poste de santé de Médina Fall extension, les déplacements des riverains sont un véritable parcours du combattant sur ce tronçon.



Au fur et à mesure que l'hivernage s'installe, cette partie se transforme en zone inondée avec des eaux stagnantes, lieux de prédiction de moustiques et des odeurs nauséabondes. Ce décor hante le sommeil de ces populations. Dans cette zone, la situation actuelle est devenue intenable selon les habitants dudit quartier.



En outre, l'état dans lequel est plongé cette rue pendant l'hivernage, amène les chauffeurs de transport urbain à refuser tout bonnement de s'y prendre. C'est seulement les charretiers qui prennent cette route difficilement pour déverser les ordures dans une décharge à ciel ouvert dans la zone périphérique de Médina Fall Extension.



Face à cette situation, ces dernières interpellent les autorités pour qu'elles trouvent des solutions pérennes. Ainsi, le reportage effectué dans cette partie du quartier populeux de la zone Nord, a permis de constater le désastre occasionné par les premières pluies. Regardez!!!