Grève générale en Guinée : Deux morts lors des manifestations contre la junte militaire

Lundi, le début d'une grève générale illimitée en Guinée a été marqué par des affrontements meurtriers, où deux jeunes ont perdu la vie par balles. Cette mobilisation, soutenue par les syndicats, les partis politiques et la société civile, vise à protester contre le régime militaire en place depuis 2021. Les manifestants exigent la baisse des prix des denrées alimentaires, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste. Malgré l'interdiction de toute manifestation et la répression de l'opposition, la grève a paralysé la capitale Conakry, avec des rues désertes et des services publics fermés. Les heurts avec les forces de sécurité ont entraîné la mort de deux jeunes, suscitant l'indignation des familles et des défenseurs des droits de l'homme. La junte au pouvoir, critiquée pour son autoritarisme et sa répression, promet de rendre le pouvoir à des civils élus d'ici fin 2024, sous la pression internationale.