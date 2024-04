La grande finale nationale du concours "Mon Idée, Mon Entreprise" édition 2024 s'est déroulée le samedi 20 avril 2024 à l'amphithéâtre de l'ISEP à Thiès.



Organisé par les Directions Régionales de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique australe et Océan indien, en Afrique centrale et Grands Lacs, en Afrique de l’Ouest, ainsi qu'en Caraïbe, cette troisième édition du concours inter-régional d’entrepreneuriat étudiant a pour objectif de permettre aux étudiants des établissements membres de transformer leurs idées en projets d’entreprise viables.



La thématique de cette année est axée sur la lutte contre le changement climatique, sous le slogan : « Mon Idée, Mon Entreprise : au service du climat. »



Les lauréats nationaux seront invités à participer à la finale inter-régionale prévue du 11 au 14 juin 2024 à Luanda, Angola.



Au Sénégal, les candidats, provenant de diverses régions et établissements universitaires, ont bénéficié d'une semaine de formation et de coaching fournie par USAID Entrepreneuriat & Investissement, partenaire de l’AUF, afin de mieux structurer leurs projets et de se préparer à présenter leur pitch.



En marge de l'activité, Ousmane Traoré étudiant à l'Université Assane Seck de Ziguinchor et porteur du projet GAYNAKO a été choisi pour représenter le Sénégal à la grande finale inter régionale à Luanda en Angola et nous lui souhaitons bon vent.