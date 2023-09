Grand train du Sénégal : Après Touba, le directeur vise Tivaouane

Ce jeudi, dans l'après-midi, la Gare ferroviaire de Thiès a accueilli le dernier train en provenance de la ville sainte , Touba, marquant la fin de l’opération spéciale Magal de Touba. «Toutes les dispositions étaient prises pour un bon déroulement de ces rotations» informe le directeur général des Grands Trains du Sénégal Sa, Samba Ndiaye. pour cet événement, le train a pu transporter «3806 voyageurs, ce qui correspond, en moyenne, à 111 voyageurs par train» et «nous avons fait 2857 km, ce qui démontre encore une fois la solidité de nos trains, l’engagement de nos travailleurs» renseigne le directeur dans une conférence de presse.



Après Touba , le directeur vise le Maouloud : «Nous sommes en direction du Gamou, et ce que nous avons proposé à l’Etat, c’est que nous puissions partir de Diamniadio, cette fois, pour rallier Thiès, Tivaouane et Mékhé. C’est ça que nous envisageons à l’occasion du Gamou. Mais en attendant, notre objectif, c’est que chaque semaine, un train puisse quitter Thiès pour aller à Touba.» a ajouté samba Ndiaye