Gaza : nouvelles frappes israéliennes font plusieurs victimes

Les autorités sanitaires de la bande de Gaza, en Palestine, ont annoncé la mort d'au moins vingt-deux personnes mardi, suite à deux frappes distinctes de l'armée israélienne, dont une visant un établissement scolaire.



Cinq personnes ont été tuées dans une frappe sur l'école Al-Razi, administrée par l'ONU, située dans le camp de réfugiés de Nousseirat (centre), et dix-sept autres ont péri dans une attaque visant une station-service à Al-Mawasi, selon des médias citant des sources palestiniennes.



Ces nouvelles victimes s'ajoutent aux 90 personnes tuées samedi dans le bombardement du camp de réfugiés de Khan Younis, où les autorités israéliennes affirment avoir ciblé deux hauts responsables du Hamas, le mouvement de résistance palestinienne.



Depuis le début de la riposte israélienne à une attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, près de 40 000 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués dans l'enclave de Gaza.



L'attaque du 7 octobre en territoire israélien avait fait plus d'un millier de morts et des blessés, et un nombre important de citoyens israéliens avaient été pris en otage.



Dans Gaza, presque toutes les infrastructures hospitalières, éducatives et universitaires ont été détruites par l'armée israélienne lors de son offensive terrestre et aérienne.