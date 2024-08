Gamou de Tivaouane 2024: les accidents, le phénomène du pickpocket, la sécurité, les préoccupations du Gouverneur Oumar Mamadou Baldé

Rédigé par Malick Sarr Gueye

La 122 ème édition du Gamou de Tivaouane sera célébrée le mois de septembre prochain à la cité religieuse de Maodo. Un Comité régional de développement (Crd), s'est tenu, mardi 06 août 2024, à la Gouvernance de Thiès. Une occasion pour le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé de renouveler un appel aux usagers et aux chauffeurs à la prudence et à la responsabilité pour éviter les accidents de la route. Il n'a pas manqué d'évoquer le phénomène récurrent du pickpocket aux alentours de la mosquée et les artères qui constituent des affluences. D'ailleurs, 3000 éléments de la Police nationale seront mobilisés pour assurer une bonne couverture sécuritaire. De même, les agents d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) seront mis à contribution. En plus, la Gendarmerie nationale va mobiliser 500 barrières et d'éléments pour assurer le jalonnement le long de la route nationale numéro 2 afin de faciliter l'accès des pèlerins à la ville et minimiser les accidents de la circulation. Pour les sapeurs - pompiers, les soldats du feu comptent renouveler le déploiement des moyens humains et matériels en étroite collaboration avec le District sanitaire et les forces de sécurité. Les autres services de l'Etat ont décliné leur feuille de route pour la bonne tenue de cet événement de dimension planétaire. Pour l'édition 2024, le chef de l'exécutif régional a évoqué deux contextes majeurs ( l'hivernage et l'élargissement de la route nationale numéro 2) au cours de la réunion. Ces deux contextes vont permettre aux membres du comité d'organisation du Mawlid de Tivaouane de prendre des mesures stratégiques pour parer à toutes les éventualités. Ainsi, les émissaires du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Mame Ousmane Kane président du COSKAS, ont pris part à cette rencontre d'évaluation sur l'état des lieux. Pour rappel, le thème retenu pour l'édition 2024 porte sur : "J'ai été envoyé pour perfectionner les bons caractères".