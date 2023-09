Gamou Tivaouane 2023 : le service régional du commerce lance les opérations de contrôles

Quelques jours avant la célébration de la naissance du Prophète Mouhamad PSL, aura lieu à Tivaouane le mercredi 27 septembre 2023, le service régional du commerce de Thiès a déployé tous les services départementaux de la région, avec une trentaine d'agents et toute la logistique nécessaire, pour procéder, jusqu'à la veille de l'événement religieux, aux opérations de régulation, de contrôle et de surveillance. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un approvisionnement correct et régulier du marché, notamment lors des manifestations religieuses comme le Gamou. « Ces opérations sont réalisées pour l'application de la régulation économique » informe le commissaire principal chargé des enquêtes économiques, chef de la direction régionale du commerce de Thiès, Khadim Ndiaye. Devant la presse, cette dernière affirme que "toutes les mesures sont prises pour que les produits consommés par les populations ne puissent constituer un danger pour leur santé, d'où le contrôle de la qualité des produits alimentaires et même non alimentaires".