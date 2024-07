Galy Sarr Élu Président du Conseil d’Administration de l’Association des Retraités du Trésor du Sénégal

L’Association des retraités du Trésor du Sénégal (ARTS) a tenu son assemblée générale constitutive samedi à Dakar, au terme de laquelle Galy Sarr a été élu président du conseil d’administration.



L’élection de Galy Sarr s’est déroulée en présence de représentants du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, ainsi que de ceux du ministre des Finances et du Budget. L’association compte environ 31 membres dans son conseil d’administration.



Mor Diouf, représentant le ministre des Finances et du Budget, a assuré aux retraités du Trésor public sénégalais le soutien technique et financier du ministère. Aboune Diatta, représentant le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, a également exprimé le soutien continu du gouvernement sénégalais aux agents de l’État, tant durant leur carrière que pendant leur retraite.



Galy Sarr a remercié ses collègues pour la confiance qu’ils lui ont accordée en le portant à la tête de l’ARTS et a souligné l’importance de maintenir les liens de camaraderie établis au Trésor à travers cette association. Il a également appelé ses collègues à travailler dans un esprit de collégialité.



