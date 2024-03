GTS offre cinq jours de voyages gratuits entre Thiès et Diamniadio, à partir de mercredi

Les Grands Trains du Sénégal (GTS) vont proposer cinq jours de voyages gratuits entre Thiès et Diamniadio à partir de mercredi, a annoncé Oumar Amadou Sow, directeur général de l'entreprise.



Lors d'une conférence de presse à la gare ferroviaire de Thiès, M. Sow a précisé que ces essais gratuits interviennent après des tests à blanc pour évaluer les performances des machines, du personnel et des rails.



Pendant cette période d'essai, un train par jour circulera dans chaque sens entre Thiès et Diamniadio, offrant aux habitants la possibilité de voyager gratuitement et de découvrir le confort des voyages en train par rapport aux embouteillages et aux péages sur la route.



En outre, GTS envisage un partenariat avec le TER pour faciliter les échanges de billets entre les deux réseaux, permettant aux passagers d'acheter un seul billet combiné pour les deux trajets.



La durée initiale du trajet entre Thiès et Diamniadio est estimée à une heure, mais elle pourrait être réduite à environ 50 minutes avec l'expérience. Cela porte la durée totale du voyage entre Thiès et Dakar à 1h45, en incluant le trajet en TER.



La commercialisation des billets commencera après le ramadan, avec des tarifs de 1000 FCFA en deuxième classe et 1500 FCFA en première. Les tarifs combinés pour les deux réseaux seront de 2500 FCFA en deuxième classe et 7000 FCFA en première.



Après le ramadan, GTS prévoit d'augmenter le nombre de trajets à cinq allers-retours par jour, répondant ainsi à la demande croissante des voyageurs entre Thiès et Dakar.



Cette initiative vise également à encourager la construction à Thiès tout en facilitant les déplacements vers Dakar. Des services de restauration à bord des trains sont également envisagés pour améliorer l'expérience des voyageurs.



GTS mettra en place une billetterie physique ainsi qu'une application de billetterie électronique pour assurer un service efficace. Environ 30 employés seront déployés sur l'axe Thiès-Diamniadio, notamment des mécaniciens, des contrôleurs et des agents de vente.



La prochaine étape pour GTS est de desservir Tivaouane, avec des projets d'extension vers d'autres destinations telles que Diourbel, Mbacké, Touba et même Bamako via Tambacounda. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de GTS visant à renforcer sa présence à travers le pays.