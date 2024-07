France : Un accident aérien tragique sur l'autoroute A4

Il est un peu moins de 16h hier le long de l'autoroute A4. L'avion vient tout juste de s'écraser devant des milliers d'automobilistes médusés et impuissants. Le choc a été fatal aux trois occupants de l'appareil : le pilote, âgé de 35 ans, et ses deux passagers qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, étaient ses propres parents.



Un employé de la Direction des Routes d'Île-de-France est arrivé sur place juste après l'accident : « Il est tombé en contrebas sur l'autoroute, sur le terre-plein central, sur les murs en béton. Il y a une aile qui s'est décroché et qui a pris feu. Par contre, on ne sait pas si c'est un malaise du pilote ou autre chose, mais en tout cas il a percuté les lignes. »



L'enquête démarre tout juste, mais le petit avion Cessna à HCE avait décollé environ trois quarts d'heure plus tôt. Pendant le vol, le pilote ne signale rien d'anormal et les conditions météo étaient par ailleurs très bonnes. Cependant, juste avant d'atterrir, la tour de contrôle de l'aérodrome de Logne semble lui demander de rapidement reprendre de l'altitude. La suite reste confuse, mais c'est là que l'appareil percute les lignes électriques à haute tension. Le pilote aurait alors perdu le contrôle de l'avion, qui va percuter l'autoroute quelques secondes plus tard seulement.



Le pilote comptait une centaine d'heures de vol à son actif. Les dirigeants du club de pilotage à qui appartenait le Cessna n'ont pas souhaité s'exprimer ce matin. L'avion ne possédait pas de boîte noire, mais toutes les communications avec la tour de contrôle sont désormais entre les mains des enquêteurs, qui vont tenter de comprendre le scénario de ce dramatique accident.