Forum National de la Jeunesse à Thiès: Une Initiative du Dr Abdourahmane Diouf pour une Jeunesse Responsabilisée et Engagée

Au Sénégal, les moins de 35 ans représentent 75,6% de la population, faisant de l'âge médian 19 ans, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Malgré leur importance démographique, la jeunesse du Sénégal est souvent reléguée à la marge de l'élaboration des politiques publiques, ce qui a été souligné par le Dr Diouf lors de son discours.



Le Dr Diouf a souligné la nécessité de responsabiliser les jeunes et de les intégrer dans les projets de développement national. Il a également insisté sur leur droit à une plus grande représentativité dans les instances de décision et dans les structures institutionnelles. Il a appelé à leur donner accès à l'emploi, à la formation et au crédit pour les encourager à rester dans le pays et à s'investir dans son avenir.