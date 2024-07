Formation sur le Dialogue Social pour Médias et Délégués à Dakar

Un atelier de formation a débuté ce mardi à Dakar, réunissant une vingtaine de journalistes et de délégués des médias sénégalais pour renforcer leurs compétences en dialogue social et négociation collective. Cette session de deux jours est organisée par l'inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre du plan national pour promouvoir le dialogue social. Tène Gaye, inspecteur général spécial du travail, explique que cette formation vise à soutenir les travailleurs, souvent moins bien équipés pour gérer les crises comparés aux employeurs qui bénéficient de conseils spécialisés. L'atelier a été conçu en réponse aux difficultés croissantes rencontrées par les entreprises durant la pandémie de COVID-19, qui ont affecté le pouvoir d'achat des travailleurs.

La rencontre vise à prévenir les conflits en fournissant aux deux parties les outils nécessaires pour un dialogue efficace. Il ne s'agit pas d'opposer les travailleurs aux employeurs, mais de faciliter une communication saine et équilibrée.

Les journalistes et délégués participeront à une formation sur les mécanismes de gestion des conflits collectifs et les droits de grève dans le secteur privé, avec des modules couvrant les droits et obligations des parties et la Convention collective du secteur de la presse.



aps