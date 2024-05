Finale de la Ligue Europa : les pronostics de bookmakers

Les finalistes de l'UEFA Europa League ont été désignés et ils entreront sur le terrain du légendaire stade Aviva à Dublin le 22 mai. Gianpiero Gasperini est très apprécié pour son travail, même s'il ne fait pas plaisir aux fans et à la direction avec des trophées. L’adversaire de l’Italien est jeune et extrêmement prometteur, et le palmarès de Xabi Alonso est déjà plus large que celui de son homologue plus âgé. Avant la confrontation historique, nous vous suggérons de faire attention aux cotes que nous propose le bookmaker.GAGNANT DU TOURNOI :1)Atalanta - cote de victoire dans le temps réglementaire – 4.12 ; victoire finale du tournoi 2.67 ( 1xBet, telecharget 1xbet apk ici - telecharger1xbet-senegal.com La saison en cours a été une épreuve difficile pour Gianpiero Gasperini. Il semblait que l'Atalanta était dans une crise créative, ce qui a provoqué des troubles en Serie A. À la fin de la saison de football, la position de l’Atalanta dans le chanpionnat s'est légèrement nivelée, tout en rattrapant la Coupe d'Europe. Sur le chemin de la finale, l'Atalanta a dépassé de sérieux rivaux, dont le grand Liverpool de Jurgen Klopp. Il semble que les intentions de l’outsider soient plus que sérieuses et transparentes.2)Bayer - cote de victoire dans le temps réglementaire – 1.92 ; victoire finale du tournoi 1.45 ( 1xBet )Jusqu’à présent, aucun adversaire n’a été trouvé capable de contenir l’équipe parfaitement dirigée par Xabi Alonso. Même avant le début de la saison, personne n'aurait pu imaginer que le Bayer Leverkusen deviendrait l'exemple le plus spectaculaire et en même temps le plus efficace de l'année footballistique à venir. En Bundesliga, Leverkusen a laissé derrière elle à la fois le Bayern et le persistant Stuttgart. Un record absolu anime cette équipe jusqu'au tout dernier match.AUTRES OPTIONS:●L’Atalanta et le Bayer délivrent souvent des matchs avec plus de 2,5 buts. Il y a des raisons de croire que le statut de la finale n'obligera ni Gasperini ni Xabi Alonso à se détourner de leurs principes. Cette option peut être jouée pour 1.92 ( 1xBet ).●Il ne faut pas oublier que le même Bayer, qui est l'ambassadeur des buts après la 80e minute, joue en finale. Surtout dans les matchs impliquant Leverkusen, il existe une option avec un but après 76 minutes, qui a une cote de 1.88 ( 1xBet ).