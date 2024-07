Fête Patronale 2024 de l'Armée de l'Air Sénégalaise : Hommage aux Aviateurs et Vision d'Avenir

La traditionnelle fête patronale de l'Armée de l'Air du Sénégal s'est déroulée cette année à la base aérienne capitaine Mame Andalla Paul Sory Cissé de Ouakam, à Dakar, sous le thème "La coopération civilo-militaire : levier de développement". Présidée par le général de corps d'armée MBaye Cissé, cette célébration a été l'occasion pour le général de brigade aérienne El Hadji Niang, Commandant des écoles militaires de l'air (CEMAIR), de rendre hommage aux aviateurs et aviatrices pour leur dévouement et leur professionnalisme exemplaires. Il a également partagé la vision stratégique de l'armée de l'air pour le développement national, mettant en avant leur rôle crucial dans la sécurité, la formation technique avancée, et la coopération avec les secteurs civils.



seneweb