Festival National de Gymnastique Scolaire : Dakar et Thiès en Tête

Après les compétitions de lutte, la gymnastique a captivé les passionnés de sport lors du festival national du sport scolaire, organisé cette année dans la célèbre cité du rail.



Les athlètes ont afflué des différentes régions, notamment de Dakar (Pikine, Rufisque, Guédiawaye), Louga, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou et Thiès. Les gymnastes ont exécuté des sauts spectaculaires tels que le saut droit, le saut carpé, le saut en extension, le saut groupé, le saut de biche et le saut de chat. Les rotations et renversements, demandant une souplesse extraordinaire, ont également impressionné les spectateurs.



Après une compétition acharnée, deux régions se sont particulièrement illustrées : Dakar et Thiès, qui ont raflé une grande partie des médailles d’or et d’argent. Les habitants de Thiès se sont rassemblés en grand nombre cet après-midi pour assister au tournoi, et tous sont conviés demain à participer à la journée de l'arbre.



dakaractu