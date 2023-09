Fatoumata Fouta Tampi à Thiès pour demander pardon à Abdoulaye Dieye

Rédigé le Jeudi 14 Septembre 2023 à 07:15 | Lu 4 fois | 0 commentaire(s)

Après le malentendu survenu entre elle et le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne, Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi était à Thiès pour demander pardon publiquement à Abdoulaye Dieye à l'occasion de la conférence de presse qu'il a organisée ce mardi pour soutenir la candidature d'Amadou Ba. Devant des centaines de personnes, Fatoumata a pris l'engagement d'être désormais l'amie proche du président de Siggi Jotna. Revenant sur le choix d'Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar, Fatoumata souhaite que tous les militants et sympathisants de la coalition puissent rester et contribuer à la campagne visant à maintenir Benno à la tête du pays pour un Sénégal émergent.