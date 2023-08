Fass Boye : Parents et proches des victimes racontent leurs calvaires

À Fass Boye,plus de 60 migrants ont perdu la vie à bord d’une pirogue partie du village de pêcheurs de Fass Boye, au début du mois de juillet et retrouvée le 15 août au large du Cap-Vert. Un drame qui arrive trois semaines après la présentation d’une « stratégie nationale » du gouvernement pour endiguer le phénomène . Parents et proches des victimes racontent leurs calvaires



Certains ont aussi déploré les manifestations de ce mercredi et lancent un appel aux autorités





