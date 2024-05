Exploitation minière à Matam: Le Ministre Birame Soulèye Diop attendu mardi à Ndendory

Le Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, est attendu, mardi 07 mai, dans la région de Matam pour une visite dans la zone d'exploitation de la mine de phosphate de Ndendory, dans le département de Kanel ( nord - est), a - t - on appris de source officielle de l'APS.



Après la visite de la mine exploitée par la Société minière de la Vallée ( Somiva), l'ancien maire de Thiès - Nord va rencontrer les représentants des communautés riveraines, peut - on lire dans une lettre circulaire du Gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, repris par Le Soleil.



Il est aussi prévu des échanges avec les parties prenantes au contentieux sur l'indemnisation des populations locales impactées par l'exploitation minière. Ces dernières continuent de réclamer des indemnisations à la Somiva qu'elles accusent d'exploiter des champs leur appartenant moyennant une indemnisation qu'elles jugent "dérisoires".