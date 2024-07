Exploitation Gazière : Birame Souleye Diop et son Homologue Mauritanien Visitent le Navire FPSO du Projet GTA

Mercredi dernier, le ministre sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, accompagné de son homologue mauritanien, Nani Ould Chrougha, a visité le navire FPSO du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) pour suivre l’avancement de cette exploitation gazière, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Nani Ould Chrougha a annoncé que le projet a atteint un taux de réalisation de 95 %. Il a souligné l’imminence de la première expédition de gaz, un événement très attendu.



Les ministres ont rappelé l’importance de la coopération entre le Sénégal, la Mauritanie et leurs partenaires pour atteindre l’objectif de produire 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an sur une période de 20 ans, selon l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).



La visite du navire FPSO et son emplacement définitif sur le site d’exploitation marquent une étape cruciale dans le développement du projet GTA. Ce navire a pour mission de purifier le gaz, d’en extraire l’eau, le pétrole et les impuretés, et de le stocker avant son acheminement par gazoduc sous-marin jusqu’à la plate-forme de liquéfaction FLNG située à 10 kilomètres au large.