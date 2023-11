Exercices Militaires à Mont Rolland, Thiès : "Kharito": Un Symbole de Coopération et d'Expertise Franco-Sénégalaise

Rédigé le Vendredi 17 Novembre 2023 à 07:15 | Lu 67 fois Rédigé par SEYELATYR

Dans un contexte international où la coopération militaire est plus que jamais essentielle, l'exercice conjoint franco-sénégalais 'Kharito 2023' à Mont Rolland, Thiès, est un témoin éloquent de l'engagement et de l'expertise partagée entre les deux nations. Ce rapport détaille les aspects clés et les réussites de cet exercice, soulignant l'importance stratégique de la collaboration militaire et de l'interopérabilité pour la stabilité régionale et mondiale.