Encore une Saisie de Cocaïne au Centre : La Douane Maintient la Pression sur le Trafic Illicite

Une fois de plus, les efforts concertés des autorités douanières du Centre portent leurs fruits dans la lutte contre le trafic de drogue. À peine 48 heures après la saisie remarquable à Keur-Ayip, une nouvelle opération fructueuse a été menée par la Brigade mobile des Douanes de Fatick, ce lundi 3 juin 2024, aux environs de 11 heures, à Ngouloul, non loin de Gandiaye.







Cette fois-ci, l'attention des douaniers s'est portée sur un véhicule de type Mercedes immatriculé à l'étranger. À l'intérieur de ce véhicule se cachaient trente-trois (33) kilogrammes de cocaïne, soigneusement dissimulés dans des cachettes aménagées. Trois individus ont été appréhendés lors de cette opération d'envergure.







La valeur totale de la saisie est estimée à deux milliards sept cent millions (2.700.000.000) de francs CFA environ, témoignant de l'ampleur du trafic et de la détermination des trafiquants.







Cette nouvelle saisie souligne l'engagement ferme de l'Administration des Douanes dans la lutte contre le trafic illicite sous toutes ses formes. Dans un communiqué, la Division de la Communication et des Relations publiques de la Douane réaffirme cette détermination et invite les populations à une collaboration renforcée.







La coopération citoyenne est en effet cruciale dans cette lutte. Les douaniers comptent sur le soutien actif des populations pour renseigner sur les activités suspectes et contribuer ainsi à la sécurité nationale. En s'impliquant davantage, chacun peut jouer un rôle essentiel dans la préservation de l'intégrité territoriale et la protection de la jeunesse contre les méfaits du trafic de drogue.







Cette nouvelle saisie, bien que significative, ne constitue qu'une étape dans la lutte sans relâche contre la criminalité organisée. Les autorités douanières demeurent vigilantes et déterminées à démanteler les réseaux criminels, assurant ainsi la sécurité et le bien-être de tous les citoyens.







Dans ce combat pour un avenir plus sûr et plus juste, la collaboration de tous est indispensable.