En tournée économique dans le département de Tivaouane : Amadou Ba rencontre les artisans locaux de Ngaye Mékhé

En tournée économique dans le département de Tivaouane, le Premier ministre Amadou Ba a rencontré hier les artisans locaux à Ngaye Mékhé, où les habitants de ladite commune lui ont réservé un accueil rarissime. Prenant la parole, le premier magistrat de la commune Maguette Wade a annoncé que la localité compte 1200 unités artisanales et que l'expertise en cordonnerie occupe une place importante dans le tissu économique du pays. Sur ce , il a vendu la destination de cette localité pour valoriser le potentiel économique du Cayor. Il a également déclaré que Ngaye Mékhé soutient les efforts de l'Etat dans le domaine de l'artisanat et qu'il est convaincu que le candidat de la majorité présidentielle est l'homme de la situation. Pour sa part, Amadou Ba a promis de discuter des préoccupations des artisans et a souligné l'importance de cette activité économique très rentable dans le PAP 3 ( Plan d'actions prioritaires 3 du Plan Sénégal Émergent pour la période 2024 - 2028). Au cours de cette visite, le chef du gouvernement a appelé aux Sénégalais à consommer des produits locaux de qualité, entre autres. "Nous voulons faire de Ngaye Mékhé un grand centre industriel ", a fait savoir Amadou Ba. Malick Sarr Gueye