Empowerment Communautaire à Darou Diouf : La Société Civile et les Populations Locales au Cœur d'un Projet de Développement Local

Darou Diouf, niché à proximité des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et du village de Taiba, au sein de la Commune de Darou Khoudoss, se dresse comme un symbole de l'espoir. Malgré ses défis, cette petite bourgade s'efforce de surmonter des difficultés majeures, notamment l'approvisionnement en eau et le chômage endémique des jeunes.



Le groupe local A3D (Association pour le Développement de Darou Diouf) est à l'avant-garde de cette lutte pour le changement, appelant les autorités locales, y compris le maire de darou Khoudoss Magor Kane, à prêter une oreille attentive à leur cause.



La Case de Santé, autrefois un pilier vital de la communauté, est aujourd'hui en déclin, tandis que l'absence d'une école dans le village freine le développement éducatif des jeunes. L'A3D appelle le Président Macky Sall à prendre des mesures concrètes pour soutenir Darou Diouf, en tirant parti du potentiel industriel des usines environnantes comme ICS et Taiba, et en construisant une route reliant Ndiobéne à Darou Diouf.



Les femmes du village, organisées en groupements, réclament également des financements pour renforcer leur autonomie économique et sociale.



Demba Fall Diouf, un brillant acteur de la société civil, rappelle l'histoire riche de Darou Diouf, évoquant la bénédiction du célèbre Serigne Touba, qui avait accueilli Serigne Mor Diouf en Mauritanie et l'avait invité à s'installer dans ce village prospère. Diouf souligne le paradoxe de cette prospérité historique face à la réalité actuelle du village, qui n'a pas bénéficié des richesses issues de la découverte de phosphate dans la région.



Devant ces défis, la société civile se mobilise. Lors d'une récente visite à Darou Diouf, des représentants de la société civile ont rencontré les jeunes de la localité pour élaborer un plan de développement local. En mettant en avant l'idée du "contenu local", ils soulignent la nécessité pour les usines environnantes de contribuer au développement de la région.



Le message est clair : la société civile est prête à accompagner les jeunes de Darou Diouf dans leur quête d'améliorations dans l'éducation, la santé et d'autres domaines essentiels. En cette période décisive, l'appel à l'action résonne au sein de la petite bourgade de Darou Diouf : il est temps de faire de la prospérité une réalité pour tous.