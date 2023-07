Emigration clandestine à Mbour: 32 personnes interpellées à Guéréo

Elles sont 32 personnes de nationalités sénégalaise, gambienne et guinéenne à être interpellées à Guéréo, un village côtier de la commune de Sindia alors qu'ils s'apprêtaient dans la nuit du 4 au 5 juillet courant à embarquer pour le pays de Cervantès, rapporte le quotidien Le Témoin.



Les éléments du Lieutenant Chérif Khatab Diop, conservateur de l'aire marine protégée de Somone , qui ont reçu des alertes, ont empêché leur projet de voyage clandestin en attendant que l'enquête ouverte par la Gendarmerie puisse cerner tous les contours d'un trafic qui semble avoir repris de l'intensité sur la Petite Côte depuis quelques semaines, ajoute Le témoin.



Ce groupe est composé, selon la source, de 23 Sénégalais, 7 Gambiens et 2 Guinéens. La moyenne d'âge des candidats tourne entre 16 et 17 ans. La Gendarmerie a ouvert une enquête.