Élevage : 1300 génisses gestantes à haut potentiel de laitier réceptionnées par le Premier Ministre Amadou Ba

Le Premier Ministre Amadou Ba, agissant au nom du Président Macky Sall, a récemment réceptionné 1300 génisses gestantes à haut potentiel de laitier à la Ferme agro-pastorale de Niague. Cette réception, qui fait suite à la réception de 312 géniteurs « Guzera » précédemment, a été réalisée en présence du Ministre de l’Élevage et des Productions animales Daouda Dia et d'autres autorités locales.



Outre les génisses, cette opération comprend également 100 taureaux laitiers, 200 chèvres laitières et 100 brebis Îles de France et Lacaune Broutards charolais et Limousins. Les génisses à haut potentiel laitier sont de diverses races, dont Holstein, Jersiaise, Montbéliarde, Normande et Brune des Alpes.



Lors de la cérémonie, les représentants des organisations privées et des éleveurs ont exprimé leur gratitude pour cette initiative, soulignant son impact sur l'emploi et la production laitière. La subvention de l'État à hauteur de 50% a été saluée, et la vision du Président Macky Sall pour l'autosuffisance en produits laitiers a été soulignée.



Le Premier Ministre a magnifié cette opération, mettant en avant les avantages économiques de la production laitière. Il a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à soutenir le développement de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux.