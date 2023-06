Élections américaines : Mike Pence annonce sa candidature et affrontera Donald Trump

Mike Pence a annoncé qu’il se présentait pour devenir le candidat républicain aux élections présidentielles de 2024 et ce dernier affrontera Donald Trump est Ron DeSantis. L’ancien vice-président des États-Unis a officiellement déposé sa candidature à la Commission fédérale.



Selon plusieurs sources proches de Pence, le politicien devrait lancer sa campagne le jour de son anniversaire, le 7 juin prochain, dans l’état de l’Iowa. Lors d’un événement, Pence a déclaré devant la foule : « Je dois vous dire qu'au cours des deux dernières années, Karen et moi avons passé beaucoup de temps à réfléchir et à prier sur... tout ce à quoi ce pays est confronté et sur ce que nous pourrions faire pour le servir. » l a ajouté : « Je n'ai rien à annoncer aujourd'hui, mais je peux vous dire que lorsque j'aurai le temps de le faire, ce mercredi, je l'annoncerai dans l’Iowa. » Depuis le début du confit en Ukraine, Pence a appelé le gouvernement à fournir plus d’aide militaire tout en dénonçant les personnes soutenant Vladimir Poutine. BANG Showbiz